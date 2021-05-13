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19:01 13.05.2021

Обыски киевских коммунальных предприятий не являются политической атакой со стороны власти - Подоляк

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Обыски киевских коммунальных предприятий не являются политической атакой со стороны власти - Подоляк

Обыски на коммунальных предприятиях Киева, проводимые органами прокуратуры совместно с коллегами из правоохранительных органов, не являются политической атакой на них со стороны представителей власти, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Прокуратура системно проанализировала ситуацию и сделала соответствующие выводы – вполне прозрачные. Выявлены махинации на десятки миллионов гривен. Это не про политику, это про то, что в киевских городских структурах построена вредоносная теневая система. И за это точно должна быть ответственность", - сообщил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в условиях многочисленных недоработок муниципальной власти в части восстановления дорог и тротуаров, отсутствия ливневой канализации, внятной логистики управления транспортными потоками и скандальными застройками правоохранители провели соответствующую работу, начали задавать конкретные вопросы о деньгах и качестве сервиса.

"Абсурдно пытаться обозвать конкретные юридические действия правоохранительных органов умышленной политической атакой на коммунальные предприятия", - сказал Подоляк.

Он также добавил, что если муниципальная власть хорошо управляет хозяйственными вопросами, у неё "нет времени на бесконечные медийные спекуляции".

"И наоборот, если есть коррупционные очаги в инфраструктуре, тогда начинается легендарная песня "кругом враги!" - про политические репрессии и силовое давление со стороны власти", - отметил он.

По мнению советника руководителя Офиса президента, "когда обсуждается качество столичной жизни, речь всегда должна идти только о весьма конкретных вещах - это улицы, дома, дороги, услуги, парки, комфорт, то есть удобно ли пользоваться городом, есть ли хорошие сервисы и качественная работа городской власти".

Теги: #киев #офис_президента #подоляк #обыски
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