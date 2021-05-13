Российские наемники на Донбассе с начала суток 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток, 13 мая, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Верхнеторецкого наемники трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов дважды были обстреляны позиции украинских подразделений в направлении Песков.

Возле Новотроицкого российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, в районе поселка Пивденне –из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава ОС в результате обстрелов нет.