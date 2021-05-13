СБУ пресекла попытку создания фейковых ОТГ в Кировоградской области

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, причастную к созданию незаконных органов местного самоуправления в Кировоградской области с целью завладеть имуществом и природными ресурсами.

"По предварительным данным следствия, участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТГ для присвоения полномочий официальных территориальных громад. Для этого они провели "учредительное собрание", на котором приняли решение о создании псевдообразований и назначении "руководителей". Установлено, что через поддельные документы и печати злоумышленники планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона", - сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков по местам проживания организатора и двух активных участников группировки правоохранители обнаружили документацию фейковых ОТГ, фиктивные удостоверения "депутатов", средства связи и компьютерную технику, которая использовалась для изготовления поддельной документации.

По факту начато уголовное производство по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.