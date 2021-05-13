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17:55 13.05.2021

Прокуратура и ГФС проводят обыск в помещении КП "Киевский метрополитен"

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Прокуратура и ГФС проводят обыск в помещении КП "Киевский метрополитен"

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ Государственной фискальной службы Украины в г. Киев проводит обыск в офисном помещении КП "Киевский метрополитен" в рамках дела об уклонении от уплаты налогов во время строительства линии метро на Виноградарь.

"Согласно материалам следствия, должностные лица ПАО "Киевметрострой" по заказу генподрядчика КП "Киевский метрополитен" в течение 2020 года осуществляли работы по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив "Виноградарь" в г. Киеве. При этом ПАО "Киевметрострой" заказывало работы по ремонту оборудования у общества, которое полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет 9 млн грн.

Кроме того, ПАО "Киевметрострой" сдавало в аренду аффилированному предприятию собственные производственные мощности, на которых фактически самым коммунальным предприятием изготовлялись железобетонные конструкции, а бюджетные средства перечислялись на аффилированное предприятие.

В четверг, 13 мая, на основании постановления суда начато проведение обыска в офисном помещении КП "Киевский метрополитен" с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений о совершении уголовного правонарушения.

Уголовное дело начато по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, которое привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) УК Украины.

Теги: #киев #метрополитен #обыски
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