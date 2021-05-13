В ДПТ в районе Полтавы погибли журналисты телеканала НТН

В районе Полтавы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли два журналиста телеканала НТН, сообщается на сайте Национальной полиции Полтавской области.

Уточняется, что ДТП произошло на 13 мая, около 12 часов, на автодороге Решетиловка - Днепр, вблизи с. Гайово Кобеляцкой территориальной общины.

По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля "Тойота" с грузовым автомобилем "Вольво".

"Водитель и пассажир автомобиля "Тойоты" погибли. Ими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины", - говорится в сообщении.

По информации издания "Полтавщина", погибшими оказались журналисты съемочной группы телеканала НТН – корреспондент Владимир Непейпиво и оператор Константин Худолей.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.