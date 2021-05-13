Полиция спустя 22 года извинилась за задержание

Васильковский горотдел ГУ МВД Украины в Киевской области публично извинился за действия работников милиции, которые заключались в задержании Любови Погребной 19 апреля 1999 года.

Соответствующее объявление в газете "Голос Украины" в четверг опубликовала ликвидационная комиссия этого горотдела в рамках статьи об ответственности работников милиции по уже утратившему силу закону "О милиции".

Согласно тексту решения Европейского суда по правам человека от февраля 2007 года по делу "Погребная против Украины", заявитель, 1957 года рождения, и ее бывший муж – врачи, основавшие несколько общественных организаций, среди которых "Любава" и "Родина". 15 апреля 1999 было возбуждено уголовное дело против бывшего мужа заявительницы за незаконное присвоение гуманитарной помощи. В этот же день Погребная была арестована, проведен обыск ее дома и гаражей и изъято некоторое имущество.

На следующий день судья Васильковского городского суда арестовал Погребную на трое суток за невыполнение приказов сотрудников правоохранительных органов и отказ разрешить им обыск помещения, а 19 апреля 1999 года Погребная была арестована по подозрению в совершении преступления. Согласно ее утверждениям, допросы проводились ночью, работники правоохранительных органов угрожали и подвергали ее бесчеловечному и унижающему достоинство обращению во время допросов и содержания.

20 апреля 1999 года, по утверждению заявительницы, в связи с психическими расстройствами и общим ухудшением состояния здоровья, сотрудники МВД увезли ее в психиатрическую больницу, а на следующий день она была освобождена под подписку о невыезде, однако осталась в больнице до 30 апреля 1999 года.

"30 апреля 1999 года была отменена подписка о невыезде. Согласно утверждениям заявителя, ей было сообщено об этом письмом только 23 июня 2006 года", – говорится в решении ЕСПЧ.

Наконец, 23 мая 2000 года председатель Киевского областного суда отменил решение от 16 апреля 1999 года и закрыл дело в связи с отсутствием доказательств административного нарушения.

Позже Погребной удалось отсудить 10 тыс. нематериального ущерба, 1,05 тыс. грн компенсации от горуправления МВД и 6% изъятого имущества. Непосредственно ЕСПЧ присудил ей EUR1,7 тыс.