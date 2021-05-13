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15:57 13.05.2021

В Нацполиции началось переформатирование подразделения ювенальной превенции - Клименко

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В Нацполиции началось переформатирование подразделения ювенальной превенции - Клименко

Переформатирование подразделения ювенальной превенции началось в Национальной полиции Украины, сообщает управление коммуникации ведомства в четверг.

В ходе Всеукраинского форума "Украина 30" глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что сейчас в ведомстве продолжается подбор новых кадров для подразделений т.н. "детской полиции", которые пройдут дополнительные тренинги у международных партнеров. Кроме того, полиция внедряет в работе с детьми две коммуникационные платформы – "Дети! Полиция! Общество" и "Безопасная школа".

"Мы надеемся, что международные тренинги и программы существенно помогут полицейским в работе с детьми. Мы учимся общаться с детьми на одном языке, чтобы распознать беду еще до того, как она проявится. У нас общая цель - предупредить преступления с участием или в отношении несовершеннолетних", - сказал он.

По словам главы Нацполиции, с начала года полицейские зарегистрировали более 1200 преступлений, совершенных в отношении детей. Кроме того, зафиксировано более 1400 уголовных правонарушений, совершенных детьми.

"В государстве 15 тысяч средних школ, еще несколько тысяч колледжей. Мы должны знать, чем дети живут, как они проводят свое свободное время, как воспитываются в семье", - сказал Клименко.

Теги: #реформа #клименко #нацполиция
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