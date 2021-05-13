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15:31 13.05.2021

Медведчук в суде по избранию ему меры пресечения: все подозрения направлены на то, чтобы остановить оппозицию

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Медведчук в суде по избранию ему меры пресечения: все подозрения направлены на то, чтобы остановить оппозицию

Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил в суде по избранию ему меры пресечения, что подозрения в его адрес направлены лишь на то, чтобы остановить оппозицию, его адвокаты подчеркивают незаконность избрания меры пресечения ввиду отсутствия надлежащего уведомления о подозрении.

"Вчера я действительно ознакомился с материалами подозрения… Материалы подозрения не были объявлены в соответствии с требованиями УПК", - сказал Медведчук во время заседания Печерского районного суда Киева в четверг.

Парламентарий также высказал свою позицию относительно тех материалов подозрения, с которыми ознакомился. Он отметил, что у него есть все основания выступать против курса действующей власти и подчеркнул, что предъявленные подозрения "являются политически мотивированными и направленными на то, чтобы остановить оппозицию".

Медведчук добавил, что в связи с применением санкций и блокировкой счетов не может внести указанную сумму залога

Адвокаты Медчедчука заявили в суде о том, что подозрение является незаконным и немотивированным. Защита утверждает, что в соответствии с УПК нардеп не является подозреваемым, поскольку его не уведомляли о подозрении, соответственно, не может быть избрана и мера пресечения.

Теги: #медведчук #суд #опзж
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