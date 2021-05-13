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15:19 13.05.2021

В список ответственных за нарушение прав человека в Крыму вошли 166 человек

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В список ответственных за нарушение прав человека в Крыму вошли 166 человек

Крымскотатарский ресурсный центр представил классификацию лиц, ответственных за нарушение прав человека в оккупированном Крыму, в которую вошли 166 человек.

"С помощью данной классификации мы ставим задачу систематизировать именно тех лиц, которые причастны к нарушению прав человека в Крыму в виде классификации для того, чтобы можно было четко понимать, какие категории лиц совершают преступления в отношении наших граждан на оккупированных территориях", - сказал глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев на пресс-конференции в Киеве в четверг.

В частности, в список вошли 60 сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, 10 сотрудников Министерства внутренних дел РФ, 5 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, 21 сотрудник прокуратуры, 28 судей, секретари суда, 15 экспертов, 2 адвокатов по назначению и 2 других должностных лиц.

Бариев добавил, что сейчас в список входят 166 человек, но уже можно обозначить около 300 человек, которыми он будет дополнен. По его словам, уже с пятницы с классификаций можно будет ознакомиться на сайте Крымскотатарского ресурсного центра в виде диаграммы на русском, украинском, крымскотатарском и английском языках. Он подчеркнул, что задачей списка является придание публичности этим лицам.

Также глава Крымскотатарского ресурсного указал, что список будет оформляться в соответствии с законными аналогами "Акта Магнитского", для того, чтобы страны, у которых есть такие законные аналоги, могли применить санкции в отношении данных лиц.

Кроме того, рассказал он, целью является более системное налаживание взаимоотношений с прокуратурой Крыма и национальной полицией Украины по Крыму для системной и четкой работы.

"Таким образом мы надеемся, что не только мы будем говорить или показывать, кто является жертвой нарушения прав человека в Крыму, но мы в том числе будем способствовать, чтобы те лица, которые сегодня нарушают права человека, имея так называемые "должностные функции", совершают преступления, чтобы и они знали о том, что мы за ними наблюдаем, ведем мониторинг, работаем с различными международными и украинскими компетентными органами для того, чтобы эти люди понимали, что они никогда не уйдут от правосудия", - резюмировал Бариев.

Теги: #крым #татары #права_человека
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