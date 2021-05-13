События

15:17 13.05.2021

Прокуратура продолжает обыски, связанные с КГГА, о подозрении сообщено 11 лицам

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Прокуратура продолжает обыски, связанные с КГГА, о подозрении сообщено 11 лицам

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг.

"Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве ДСР НП Украина проводит обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителей Департамента и "связанных" лиц в рамках уголовного производства, начатого по фактам злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе досудебного расследования проверяются факты вероятного злоупотребления служебным положением отдельных должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры, а также ряда физических и юридических лиц, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере градостроительства и архитектуры, при рассмотрении заявлений и выдаче градостроительных условий и ограничений на проведение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимости на территории Киева и других документов разрешительного характера.

"13 мая 2021 года на основании постановлений суда в помещениях департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и по месту жительства руководителей департамента и "связанных" лиц проводятся обыски с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений", - сообщают правоохранители.

Позже они добавили, что на сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий уведомления о подозрении вручены уже 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям.

Ранее в этот день сообщалось о проведении столичными правоохранителями обысков у участников преступной группы, которые совместно с должностными лицами КГГА организовали систематическое вымогательство и получение средств от субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в подземных переходах на территории центральных районов Киева.

Киевская городская прокуратура 12 мая сообщила об обысках в нескольких департаментах КГГА и коммунальных предприятиях сразу по шести не связанным между собой уголовным делам, в ряде из них – с налоговой полицией, в ряде – с Нацполицией.

Согласно данным прокуратуры, в частности, обыски в департаменте социальной политики КГГА прошли по делу, начатому по факту завладения 13,5 млн грн бюджетных средств в результате заключенных в 2017-2019 гг. договоров с неназванным предприятием на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам.

Помимо этого, следственные мероприятия состоялись в КП "Киевгорсвет" и подрядных предприятиях в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн.

Обыски также прошли в "Киевзеленстрое", КП "Спецжилфонд", "Киеавтодоре", "Киевском институте земельных отношений".

Помимо этого, об обысках прокуратуры и других правоохранителей в своей квартире и квартире бывшей супруги, с которой он разведен более 20 лет, сообщил глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко", экс-народный депутат Артур Палатный.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.

"Что касается событий вокруг городской власти. В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально "кошмарят" столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты!", – процитировала Кличко его пресс-служба.

Теги: #киев #прокуратура #обыски
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