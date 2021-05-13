События

15:09 13.05.2021

МАУ отменила сегодняшние рейсы в/из Тель-Авива в связи с соответствующим NOTAM Израиля

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МАУ отменила сегодняшние рейсы в/из Тель-Авива в связи с соответствующим NOTAM Израиля

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в соответствии с международным извещением для пилотов (NOTAM), выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа отменила рейсы, следующие в/из Тель-Авива в четверг 13 мая.

Как отмечается в сообщении компании, рейсы по маршруту Киев - Тель-Авив - Киев PS778, PS775, PS776, PS777 отменены.

Рейс PS 778 TLV - KBP 14 мая перенесено на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени, при условии снятия ограничений в аэропорту.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропортов "Борисполь" и "Бен Гурион".

В случае появления новой информации пассажиры также будут проинформированы по электронной почте, которую они указали при бронировании или покупке билета.

"Безопасность пассажиров и экипажей является первым приоритетом авиакомпании МАУ. Поэтому решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт Тель-Авива", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Для билетов по фактически отмененным рейсам возможны следующие действия:

- изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

- обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;

- возврат средств.

Как сообщалось, члены палестинских группировок в секторе Газа в ночь на четверг после паузы в несколько часов возобновили ракетные обстрелы Израиля, сообщают израильские СМИ.

Сирены воздушной тревоги были слышны в городах на юге и в центральной части Израиля. В частности, об опасности предупреждали жителей Тель-Авива и окрестных населенных пунктов.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Теги: #мау #израиль
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