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14:58 13.05.2021

Правоохранители проводят обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА

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Правоохранители проводят обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг.

"Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве ДСР НП Украина проводит обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителей Департамента и "связанных" лиц в рамках уголовного производства, начатого по фактам злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в ходе досудебного расследования проверяются факты возможного злоупотребления служебным положением отдельных должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, а также ряда физических и юридических лиц, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере градостроительства и архитектуры, при рассмотрении заявлений и выдачи градостроительных условий и ограничений на проведение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимости на территории города Киева и других документов разрешительного характера.

"13 мая 2021 года на основании постановлений суда в помещениях Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и по месту жительства руководителей Департамента и "связанных" лиц проводятся обыски с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений", - сообщают правоохранители.

Как сообщалось, 12 мая Киевская городская прокуратура сообщила о проведении обысков в нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) и коммунальных предприятиях сразу по шести не связанным между собой уголовным делам, в ряде из них – с налоговой полицией, а в ряде – с Нацполицией.

Теги: #киев #кгга #обыски
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