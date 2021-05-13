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14:43 13.05.2021

Украинские военные приняли на вооружение БПЛА "Лелека", их поставка в ВСУ начнется уже в этом году – Таран

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Украинские военные приняли на вооружение БПЛА "Лелека", их поставка в ВСУ начнется уже в этом году – Таран

Беспилотный разведывательный летательный аппарат "Лелека 100" приняли на вооружение Вооруженных сил Украины в соответствии с приказом министерства обороны Украины, заявил глава ведомства Андрей Таран.

Как сообщает пресс-служба Минобороны в четверг, "Лелека" - уже известный и проверенный в боевых условиях беспилотник. Комплекс находился в эксплуатации украинской армии с 2016 года, неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил и зарекомендовал себя положительно.

"Современная война продемонстрировала преимущество применения разведывательных и ударных БПЛА в единой системе с другими подразделениями. "Лелека" - это "глаза" и "уши" на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности. Он может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени. Проверенный факт, что этот БПЛА помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела. Важно, что мы приняли на вооружение образец, который уже проходил испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях", - отметил Таран.

В Минобороны подчеркивают, что передача данных с беспилотника "Лелека 100" происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция - путем кодирования данных, что исключает возможность его перехвата стандартными видеоприемниками.

Кроме этого, по словам министра обороны, сигнал с БПЛА содержит ряд дополнительных защитных характеристик, которые существенно повышают способность "Лелеки" не быть перехваченным средствами радиоэлектронной борьбы.

Уточняется, что аппарат устойчив к погодным условиям и может выполнять задачи в условиях повышенной облачности и дождя, в любое время суток. Комплекс также может применяться в условиях сложной радиоэфирной обстановки при применении противником радиопомех и блокировке систем спутниковой навигации.

"Одновременно с принятием на вооружение, положительно решен вопрос о возможности серийного производства "Лелеки 100" в Украине. Оно будет осуществляться на основе комплектующих отечественного производства. Ожидаем, что поставка комплексов в Вооруженные силы Украины начнется уже в этом году", - подытожил глава оборонного ведомства.

Теги: #всу #лелека #таран #бпла
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