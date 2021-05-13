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13:20 13.05.2021

В Украине ожидается теплая погода, местами дожди

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В Украине ожидается теплая погода, местами дожди

В ближайшие сутки погоду Украины, кроме западных регионов, будет определять более теплый воздух, в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, пройдут дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 14 мая, в западных областях, днем также и в северных, большинстве центральных и Одесской областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°; днём 17-22° (на Закарпатье 14-19°), в восточных и юго-восточных областях 23-28°.

В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-11°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 мая самая высокая температура днем (+31,3°) была в 2003 году, самая низкая ночью (+0,1°) в 1888 году.

В субботу, 15 мая, в западных, северных и Винницкой областях небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/ с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 15°; днем в западных областях 17-22°, на остальной территории 20-25°, в восточных и юго-восточных областях местами 26-29°.

В Киеве в субботу небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

Утром 13 мая температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 12-17°, в Днепре вблизи Киева - 14°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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