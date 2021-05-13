Медведчук заявил, что из-за блокировки счетов не сможет сам оплатить залог

Народный депутат Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), подозреваемый в государственной измене, заявил о невозможности оплатить залог в размере почти 10 млн евро из-за блокировки всех его счетов.

Соответствующее заявление Медведчук сделал во время общения с журналистами под зданием Печерского райсуда города Киева, где ему избирают меру пресечения.

В то же время, политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".

Также он заявил, что "готов к любому развитию событий".

У здания суда, где будет избираться мера пресечения Медведчуку, собрались неизвестные молодые люди в тёмном, видимо, в поддержку политика.

К зданию суда пришли также представители Нацкорпуса - они прокричали нецензурные высказывание в адрес Медведчука

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", сотрудники Нацгвардии и полицейские обеспечивают правопорядок у суда, в том числе разделяя две группы собравшихся.

Как сообщалось, прокуроры по делу о госизмене народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") в качестве меры пресечения для него требуют ареста или внесения почти EUR10 млн залога.

В Офисе генерального прокурора 12 мая народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

Накануне народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, Медведчук в 2015 году вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну.