События

13:18 13.05.2021

Медведчук заявил, что из-за блокировки счетов не сможет сам оплатить залог

2 мин читать
Медведчук заявил, что из-за блокировки счетов не сможет сам оплатить залог

Народный депутат Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), подозреваемый в государственной измене, заявил о невозможности оплатить залог в размере почти 10 млн евро из-за блокировки всех его счетов.

Соответствующее заявление Медведчук сделал во время общения с журналистами под зданием Печерского райсуда города Киева, где ему избирают меру пресечения.

В то же время, политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".

Также он заявил, что "готов к любому развитию событий".

У здания суда, где будет избираться мера пресечения Медведчуку, собрались неизвестные молодые люди в тёмном, видимо, в поддержку политика.

К зданию суда пришли также представители Нацкорпуса - они прокричали нецензурные высказывание в адрес Медведчука

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", сотрудники Нацгвардии и полицейские обеспечивают правопорядок у суда, в том числе разделяя две группы собравшихся.

Как сообщалось, прокуроры по делу о госизмене народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") в качестве меры пресечения для него требуют ареста или внесения почти EUR10 млн залога.

В Офисе генерального прокурора 12 мая народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

Накануне народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, Медведчук в 2015 году вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну.

Теги: #медведчук #залог #опзж
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:35 13.05.2021
Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Медведчуку

Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Медведчуку

11:39 13.05.2021
В четверг Печерский суд Киева решит, арестовывать ли Медведчука с альтернативой залога почти в EUR10 млн

В четверг Печерский суд Киева решит, арестовывать ли Медведчука с альтернативой залога почти в EUR10 млн

20:35 12.05.2021
Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста - Офис генпрокурора

Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста - Офис генпрокурора

19:18 12.05.2021
Медведчук заявляет, что ознакомился с предъявленным ему подозрением

Медведчук заявляет, что ознакомился с предъявленным ему подозрением

18:48 12.05.2021
Предъявление Медведчуку подозрения в госизмене не отразится на переговорах ТКГ и на военной эскалации на Донбассе - Гармаш

Предъявление Медведчуку подозрения в госизмене не отразится на переговорах ТКГ и на военной эскалации на Донбассе - Гармаш

16:38 12.05.2021
Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для ознакомления с подозрением

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для ознакомления с подозрением

23:06 11.05.2021
Медведчук заявил, что находится в Украине и "не собирается прятаться" – ОПЗЖ

Медведчук заявил, что находится в Украине и "не собирается прятаться" – ОПЗЖ

18:48 11.05.2021
Нардеп Козак, скорее всего, пребывает сейчас в РФ, Медведчук в Украине – глава СБУ

Нардеп Козак, скорее всего, пребывает сейчас в РФ, Медведчук в Украине – глава СБУ

18:43 11.05.2021
СБУ ВЫЯСНЯЕТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ МЕДВЕДЧУКА, НО ИМЕЕТ ИНФОРМАЦИЮ, ЧТО ОН НАХОДИТСЯ В УКРАИНЕ С 8-ГО МАЯ – БАКАНОВ

СБУ ВЫЯСНЯЕТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ МЕДВЕДЧУКА, НО ИМЕЕТ ИНФОРМАЦИЮ, ЧТО ОН НАХОДИТСЯ В УКРАИНЕ С 8-ГО МАЯ – БАКАНОВ

18:34 11.05.2021
Медведчук находится в Украине, он не покидал страну – нардеп Кузьмин

Медведчук находится в Украине, он не покидал страну – нардеп Кузьмин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следователи назвали основную причину падения АН-26 возле Чугуева

Под Киевсоветом проходит массовая акция профсоюзов транспортников, демонстранты требуют повышения тарифов на проезд до 25 грн

Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

В четверг Печерский суд Киева решит, арестовывать ли Медведчука с альтернативой залога почти в EUR10 млн

По итогам обысков в Департаменте соцполитики КГГА 7 чиновникам было сообщено о подозрении – прокуратура

ПОСЛЕДНЕЕ

Причастность 6 подозреваемых к падению самолета Ан-26 возле Чугуева подтверждена, каждый должен быть привлечен к ответственности в меру своей вины - ГБР

В Украине ожидается теплая погода, местами дожди

Разработка новой Стратегии в сфере кибербезопасности завершена и вскоре будет вынесена на рассмотрение СНБО

Более 80 палестинцев из сектора Газа погибли от ударов армии обороны Израиля - СМИ

Следователи назвали основную причину падения АН-26 возле Чугуева

СБУ фиксировала рост кибератак во время стягивания войск РФ на границах с Украиной

Под Киевсоветом проходит массовая акция профсоюзов транспортников, демонстранты требуют повышения тарифов на проезд до 25 грн

Зеленский анонсировал презентацию университета по подготовке специалистов в киберсфере

В штате Огайо разыграют пять призов по $1 млн для жителей, привитых от коронавируса

Украина и Венгрия заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА