Разработка новой Стратегии в сфере кибербезопасности завершена и вскоре будет вынесена на рассмотрение СНБО

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Наталья Ткачук заявила, что процесс разработки новой Стратегии в сфере кибербезопасности Украины уже завершена и вскоре будет вынесена на рассмотрение аппарата Совета.

"Национальный центр кибербезопасности по поручению президента Украины уже завершил работу над проектом новой Стратегии Украины в сфере кибербезопасности. Мы ожидаем, что в ближайшее время этот проект будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - заявила Ткачук во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

Как она отметила, "документ является открытым и в полном объеме размещен на сайте СНБО".

"Его разработка была полностью прозрачной. Мы внимательно проработали все предложения и замечания. В том числе, учтены лучшие международные практики относительно стратегического планирования в сфере кибербезопасности", - добавила она.

К работе над проектом были задействованы СБУ, Госспецсвязь, Национальная полиция, Национальный банк, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство обороны, Министерство цифровой трансформации, комитеты Верховной Рады, Офис президента и иные органы власти, а также гражданский сектор. Привлекались и международные партнеры Украины, эксперты по вопросам кибербезопасности Европейского Союза, США, Нидерландов, Великобритании.

Что же касается принятой в 2016 году и действующей ныне стратегии кибербезопасности Украины, то Ткачук отметила, что "в Украине до сих пор нет перечня объектов критической инфраструктуры, нет закона в сфере критической инфраструктуры, требуется модернизация системы подготовки кадров в сфере кибербезопасности, а также создание конкурентноспособных условий работы специалистов по кибербезопасности".

"Кроме того, не в полной мере имплементировано в национальное законодательство Конвенция Совета Европы по киберпреступности. Все это очень усложняет работу по киберзащите. Мы должны готовить кадры с 15-16 лет. Так должно быть", - отметила Ткачук.