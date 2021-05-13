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12:59 13.05.2021

Более 80 палестинцев из сектора Газа погибли от ударов армии обороны Израиля - СМИ

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С начала обострения ситуации вокруг сектора Газа погибли 83 палестинца, 487 пострадали, сообщает в четверг издание Times of Israel со ссылкой на департамент здравоохранения Газы.

По данным департамента, среди погибших 17 детей.

Как сообщает в свою очередь минобороны Израиля, десятки убитых - палестинские боевики. Некоторые палестинцы погибли по причине промаха при запуске ракет с территории Газы, которые не достигли Израиля.

Накануне Times of Israel сообщало, что жертвами ракетных обстрелов, предпринимаемых с территории сектора Газа, стали шестеро израильтян.

Бойцы палестинских группировок в секторе Газа в ночь на четверг после паузы в несколько часов возобновили ракетные обстрелы Израиля, сообщают израильские СМИ.

Сирены воздушной тревоги были слышны в городах на юге и в центральной части Израиля. В частности, об опасности предупреждали жителей Тель-Авива и окрестных населённых пунктов.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Теги: #палестина #израиль
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