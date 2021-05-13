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12:43 13.05.2021

СБУ фиксировала рост кибератак во время стягивания войск РФ на границах с Украиной

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СБУ фиксировала рост кибератак во время стягивания войск РФ на границах с Украиной

Служба безопасности Украины фиксировала рост кибератак во время усиления концентрации войск РФ на границах с Украиной, заявляет начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Отвечая на вопрос, возрастало ли количество кибератак во время накопления войск вблизи границ Украины - да, действительно, мы фиксировали такой рост", - сказал Витюк во время форума "Украина 30. Безопасность страны" в четверг в Киеве.

В целом, по его словам, за 2021 год СБУ предотвратила более 600 кибератак и киберинцидентов. Вместе с тем он отметил, что такие цифры мало, о чем говорят, поскольку даже одна кибератака может повлечь непоправимый вред.

Начальник управления отметил, что однозначно можно говорить, что ключевым требованием является усиление системы противодействия киберугрозам.

По его словам, проводится активная работа в нормативно-правовом русле, которая позволит "создать четкую дорожную карту", в том числе персонифицировать ответственность за такого рода преступления.

Кроме того, Витюк отметил высокий уровень взаимодействия по противодействию киберугрозам всех служб страны, которые задействованы в этом.

Он также подчеркнул, что удалось наладить системную работу по противодействию киберугрозам как в части финансового и материального обеспечения, так и в части надлежащей подготовки кадров.

Теги: #кибератаки #сбу #агрессия_рф #форум
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