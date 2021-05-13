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12:30 13.05.2021

Под Киевсоветом проходит массовая акция профсоюзов транспортников, демонстранты требуют повышения тарифов на проезд до 25 грн

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Под Киевсоветом проходит массовая акция профсоюзов транспортников, демонстранты требуют повышения тарифов на проезд до 25 грн

Под зданием Киевского городского совета продолжается массовая акция протеста профсоюзов транспортников, работники КП "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" требуют от депутатов принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте до экономически обоснованного уровня.

Участники митинга держат плакаты с надписями: "Наведите порядок в ценах на проезд", "Честные тарифы - безопасный проезд", "Спасите транспортную систему", "Лучшее стоять, чем так ездить" и другие. Они надеются, что депутаты Киевского городского совета отреагируют.

Подробно свои требования работники КП "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" выложили в обращениях, которое обнародовали накануне в Facebook.

В частности, в обращении "Метрополитена" речь идет о сокращении пассажиропотока, вынужденном переводе 3 тысяч человек на 4-дневную рабочую день и экономически обоснованной стоимости проезда одного пассажира около 20 грн.

"Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимально необходимо 1 млрд 514 млн грн. Или пересмотр существующего тарифа на перевозку пассажиров. Прошлый год предприятие закончило с убытком в 1 млрд 175 млн грн. По прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 миллиарда 421 млн грн. В то же время, согласно расчетам на 2021 год, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки 1 пассажира составляет 20,04 грн, а экономически обоснованный тариф на 2021 составляет 21,05 грн. При этом на сегодняшний день доход от 1 пассажира составляет 6,38 коп, а перевозки общегосударственных льготных категорий не компенсируются", - говорится в заявлении.

В обращении работников "Киевпасстранса" также говорится о необходимости повысить тарифы на проезд, чтобы избежать накопления задолженности предприятия.

"По расчетам КП "Киевпастранс" плановая себестоимость перевозки одного пассажира наземными видами транспорта на 2021 авто и электротранспортом составляет 20,50 грн, городской электричкой - 71,72 грн. Такое масштабное подорожание не могло не сказаться на стоимости перевозки пассажиров. Экономически обоснованные тарифы на 2021 год следующие: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой. То есть, существующие тарифы 8,00 грн исчерпали себя и создают колоссальные долги для предприятия", - считают транспортники.

В обоих заявлениях настаивают на том, что повышение тарифов - единственный способ обеспечить стабильную выплату зарплат работникам и обновление подвижного состава, а значит - безопасные перевозки.

Сейчас заседание Киевского городского совета продолжается.

Теги: #киев #акция_протеста #тариф #транспортники
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