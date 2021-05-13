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11:49 13.05.2021

Украина и Венгрия заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации - Кулеба

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Украина и Венгрия заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации - Кулеба

Украина и Венгрия заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации для безопасного путешествия граждан, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На нашей встрече в Братиславе министр иностранных дел Венгрии Сийярто и я договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств с должным соблюдением национального законодательства Украины. Мы также заключим договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

Кроме того, глава МИД Украины сообщил, что Сийярто принял приглашение посетить Донбасс после того, как Венгрия начнет председательствовать в Комитете министров Совета Европы в мае этого года.

 

Теги: #коронавирус #вакцинация #венгрия #кулеба #украина
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