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11:39 13.05.2021

В четверг Печерский суд Киева решит, арестовывать ли Медведчука с альтернативой залога почти в EUR10 млн

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В четверг Печерский суд Киева решит, арестовывать ли Медведчука с альтернативой залога почти в EUR10 млн

Прокуроры по делу о государственной измене народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") в качестве меры пресечения для него требуют ареста или внесения почти 300 млн грн залога.

"Содержание под стражей - исключительная мера пресечения. Следственные судьи имеют право не определять залог в уголовном производстве по преступлению, совершенному с применением насилия, преступлению, повлекшему к гибели человека, о создании преступных организаций и распространению преступного воздействия, а также тех, что касаются незаконного оборота наркотиков. Преступлений против основ национальной безопасности в этом перечне нет", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генерального прокурора.

Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

"Верхний предел размера залога, определенная КПК, от 80 до 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц - достаточно низкая. Прокуратура просит 132 159 размеров прожиточных минимумов или 300 000 930 грн, исходя из того, что это примерно десятая часть тех, ценностей, которые могли быть разграблены, а оценить ущерб от государственной измены вообще невозможно. Поэтому, учитывая предмет посягательства, материальное положение подозреваемого и имеющиеся риски - подано ходатайство с таким размером залога", - добавили в Офисе генпрокурора.

Народный депутат Ренат Кузьмин сообщил, что меру пресечения будет избирать Печерский суд, а также, что 40 народных депутатов от фракции "ОПЗЖ" обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

"Через несколько часов Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку… Прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 миллионов 930 гривен, что составляет почти 10 миллионов евро", - написал Кузьмин в Facebook в четверг.

По информации интернет-издания "Сегодня", суд начнется в 13:00, заседание будет вести судья Вячеслав Пидпалый.

Как сообщалось, 12 мая в Офисе генерального прокурора народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

Накануне народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну.

 

 

Теги: #медведчук #кузьмин #опзж
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