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10:49 13.05.2021

С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов - Минкультуры

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С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов - Минкультуры

Министерство культуры и информационной политики сообщает, что с 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.

"С 15 мая 2021 года пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменило для них обязательство в предъявлении результатов ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что данное решение вступит в силу 15 мая 2021 года в 00:00 по киевскому времени.

Отмена тестирования также состоится для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Теги: #туризм #турция #коронавирус #тест #минкультуры
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