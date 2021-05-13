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10:36 13.05.2021

По итогам обысков в Департаменте соцполитики КГГА 7 чиновникам было сообщено о подозрении – прокуратура

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По итогам обысков в Департаменте соцполитики КГГА 7 чиновникам было сообщено о подозрении – прокуратура

Столичные правоохранители сообщили о подозрении трем действующим и четырем бывшим чиновникам Департамента социальной политики Киевской городской госадминистрации, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг.

"По результатам проведенных 12 мая 2020 года обысков, прокурорами Киевской городской прокуратуры и следователями СУ ГУНП в г. Киеве сообщено о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам Департамента социальной политики КГГА по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Правоохранители напоминают, что в течение 2017-2019 годов, должностные лица Департамента соцполитики КГГА, вступив в сговор с должностными лицами частного предприятия, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%), в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 13,5 млн грн.

"В связи с этим произведен ряд санкционированных судом обысков в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц Департамента КГГА (заместителя директора Департамента соцполитики, главного специалиста отдела, заведующего сектора и у бывшего начальника отдела указанного Департамента) и изъято достаточный объем доказательств для сообщения указанным служащим о подозрении", - сообщают в прокуратуре.

Там добавляют, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщалось, 12 мая 2021 года на основании постановлений суда в помещениях Департамента социальной политики КГГА и по месту жительства фигурантов уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн грн, проводились обыски с целью "обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений".

Теги: #киев #кгга #прокуратура
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