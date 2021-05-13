Агента спецслужб РФ, который готовил теракт в Мариуполе, приговорили к 6 годам лишения свободы

Задержанного контрразведкой Службы безопасности Украины агента российских спецслужб, который собирал разведданные относительно подразделений Вооруженных сил Украины и занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе, приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СБУ в четверг.

"Во время задержания у преступника было изъято самодельное взрывное устройство, которое он получил из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1", - говорится в сообщении.

В спецслужбе уточняют, что житель Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.

"Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины)", - подчеркивают в СБУ.