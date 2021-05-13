Финансирование органов сектора безопасности и обороны Украины в январе-апреле 2021г. осуществлено в полном объеме - СНБО

В течение января-апреля 2021 года за счет общего фонда государственного бюджета сектор безопасности и обороны профинансирован в сумме 70 504,9 млн грн, что составляет 100% от плана, сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Отмечается, что Аппарат СНБО Украины проанализировал вопросы финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны Украины в течение января-апреля 2021 года.

"В частности за счет общего фонда государственного бюджета на 2021г. для нужд сектора безопасности и обороны предусмотрено 233 213,9 млн грн. В течение января-апреля текущего года за счет общего фонда государственного бюджета сектор безопасности и обороны профинансирован в сумме 70 504,9 млн грн, что составляет 100% от плана. Таким образом, финансирование сектора безопасности и обороны по этому источнику финансирования осуществлялось в соответствии с помесячным расписанием ассигнований в полном объеме, - сказано в сообщении.

В СНБО подчеркнули, что общий ресурс на 2021г. для нужд сектора безопасности и обороны предусмотрен в сумме 267 342,9 млн грн, что составляет 5,93% от валового внутреннего продукта.

Отмечается, что секретарь СНБО Алексей Данилов поручил Аппарату СНБО начать подготовку материалов к заседанию СНБО "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" по статьям, связанным с обеспечением нацбезопасности и обороны Украины" с учетом анализа финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны Украины за 2020 г. и январь-апрель 2021 г.