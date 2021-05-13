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10:02 13.05.2021

Украинские правоохранители передали в суд обвинительный акт относительно российского наемника, пытавшего пленных в подпольной тюрьме в Донецке

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Украинские правоохранители передали в суд обвинительный акт относительно российского наемника, пытавшего пленных в подпольной тюрьме в Донецке

Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины за содействие в деятельности террористической организации и жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый с апреля 2014 года по декабрь 2019 способствовал деятельности оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Донецке, выполняя распоряжение руководства подпольной тюрьмы "Изоляция" – "Министерства госбезопасности ДНР", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обвиняемый, в частности, применял к пленным, которые незаконно содержались в застенках представителями "незаконных вооруженных формирований РФ", пытки и наносил телесные повреждения с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений.

"Установлено, что в результате действий обвиняемого пострадали 9 гражданских лиц, что является серьезным нарушением Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года", - подчеркивают правоохранители.

Они уточняют, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Также в прокуратуре добавляют, что сейчас установлено 78 жертв пыток в подпольной тюрьме "Изоляция".

"По этим фактам прокурорами Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении 4 лицам", - резюмируют в ОГПУ.

Теги: #наемники #прокуратура #суд #пытки
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