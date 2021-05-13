События

09:33 13.05.2021

Более 270 человек утонули в Украине с начала года – ГСЧС

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Более 270 человек утонули в Украине с начала года – ГСЧС

В течение 2021 года на украинских водоемах погибло уже более 270 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг.

"Майское тепло побуждает граждан как можно быстрее начать купальный сезон, даже при том, что температура воды пока опасна для плавания. Несмотря на многочисленные призывы спасателей, граждане продолжают подвергать свою жизнь опасности. О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже более двух сотен человеческих жизней унесла вода с начала 2021 года", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, в частности, 12 мая на Волыни, на искусственном водоеме в с. Здомышель Ковельского района во время купания утонул мальчик 2012 года рождения.

"В этот же день на Черниговщине, на пруду возле с. Галица Лосинковской территориальной громады Нежинского района группой спасателей ДПРЧ-16 поднято из воды тело мужчины 1988 года рождения. Также продолжались поиски гражданина, пропавшего 10 мая во время купания в Черном море в Одессе", - сообщают спасатели.

Они призывают украинцев быть осторожнее и временно воздержаться от купания.

"Особенно внимательно следите за досугом детей и не позволяйте им посещать пруды и реки", - резюмируют в ГСЧС.

Теги: #гсчс #украина #утонувшие
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