Одесский суд остановил незаконное строительство гостиницы на Лидерсовском бульваре

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры о сносе за свой счет предприятиями объекта недвижимого имущества, самовольно возведенного на Лидерсовском бульваре, 7, 9, сообщила пресс-служба Одесской областной пркоуратуры.

"Постановлением Одесского окружного административного суда от 11 мая 2021 года по указанному иску удовлетворено заявление областной прокуратуры об обеспечении иска - запрещено предприятиям и любым другим юридическим или физическим лицам осуществлять любые строительные работы на земельных участках, находящихся на Лидерсовском бульваре, 7, 9 до вступления в законную силу судебного решения в указанной административной деле", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на Лидерсовском бульваре выполняются строительно-монтажные работы по строительству гостиницы с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром. На момент обследования участка выполнялись работы по строительству подвального этажа из монолитного железобетонного каркаса и работы с вдавливания свай.

Вместе с тем, Реестр строительной деятельности содержит данные только о регистрации уведомления о начале выполнения подготовительных работ по строительству, информация о регистрации/выдачи документов разрешительного характера на объект строительства по указанному адресу отсутствует.

"Обращение прокурора с соответствующим иском в суд обусловлено нарушением интересов государства по обеспечению последнего соблюдения требований градостроительного законодательства всеми субъектами права", - отметили в прокуратуре.

В настоящее время по иску областной прокуратуры суд открыл производство.