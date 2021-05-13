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08:42 13.05.2021

Одесский суд остановил незаконное строительство гостиницы на Лидерсовском бульваре

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Одесский суд остановил незаконное строительство гостиницы на Лидерсовском бульваре

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры о сносе за свой счет предприятиями объекта недвижимого имущества, самовольно возведенного на Лидерсовском бульваре, 7, 9, сообщила пресс-служба Одесской областной пркоуратуры.

"Постановлением Одесского окружного административного суда от 11 мая 2021 года по указанному иску удовлетворено заявление областной прокуратуры об обеспечении иска - запрещено предприятиям и любым другим юридическим или физическим лицам осуществлять любые строительные работы на земельных участках, находящихся на Лидерсовском бульваре, 7, 9 до вступления в законную силу судебного решения в указанной административной деле", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на Лидерсовском бульваре выполняются строительно-монтажные работы по строительству гостиницы с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром. На момент обследования участка выполнялись работы по строительству подвального этажа из монолитного железобетонного каркаса и работы с вдавливания свай.

Вместе с тем, Реестр строительной деятельности содержит данные только о регистрации уведомления о начале выполнения подготовительных работ по строительству, информация о регистрации/выдачи документов разрешительного характера на объект строительства по указанному адресу отсутствует.

"Обращение прокурора с соответствующим иском в суд обусловлено нарушением интересов государства по обеспечению последнего соблюдения требований градостроительного законодательства всеми субъектами права", - отметили в прокуратуре.

В настоящее время по иску областной прокуратуры суд открыл производство.

Теги: #снос #гостиница #украина #суд #одесса
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