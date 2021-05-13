В Украине за сутки зафиксировано 6 813 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 507 человек

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 6 813 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 19 507 человек, умерли 346 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 мая 2021 года. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 569 человек; летальных случаев - 346; выздоровело – 19 507 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 12 мая зафиксировано 4 538 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 мая было зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 мая сообщалось о 2 817 новых инфицированных коронавирусом, 9 мая, было зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, 8 мая было 8 710 новых случая инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19, 6 мая зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 135 886 человека, 47 333 пациент скончался, 1 816 643 человек выздоровело.

За сутки 12 мая 2021 года в Украине привито 20 386 человек, 901 107 человек привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3 828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).