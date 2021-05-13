За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих обстрелов не зафиксировано

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 8 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих нарушений тишины не зафиксировано, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, вблизи н.п. Новгородское наемники 2 раза открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Екатериновки - из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи н.п. Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из подствольных гранатометов. В районе поселка Верхнеторецкое наемники открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Вследствие вражеского обстрела поврежден автомобиль группы разминирования, никто не пострадал.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.

Вместе с тем, в пресс-центре подчеркнули, что по состоянию на 7:00 утра 13 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.