События

07:49 13.05.2021

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих обстрелов не зафиксировано

1 мин читать
За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих обстрелов не зафиксировано

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 8 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих нарушений тишины не зафиксировано, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, вблизи н.п. Новгородское наемники 2 раза открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Екатериновки - из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи н.п. Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из подствольных гранатометов. В районе поселка Верхнеторецкое наемники открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Вследствие вражеского обстрела поврежден автомобиль группы разминирования, никто не пострадал.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.

Вместе с тем, в пресс-центре подчеркнули, что по состоянию на 7:00 утра 13 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:56 13.05.2021
На Буковине выявлено 74 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 74 новых случаев инфицирования коронавирусом

05:38 13.05.2021
Киевсовет рассмотрит обновленный перечень территорий Киева для разработки градостроительной документации

Киевсовет рассмотрит обновленный перечень территорий Киева для разработки градостроительной документации

04:05 13.05.2021
Почти 200 лагерей на базе школ будут работать в Харькове в июне

Почти 200 лагерей на базе школ будут работать в Харькове в июне

02:41 13.05.2021
В Харькове пресечена деятельность группы, занимавшейся сутенерством

В Харькове пресечена деятельность группы, занимавшейся сутенерством

01:19 13.05.2021
Чета Зеленских посетила выставку Ивана Марчука "Я Есмь..."

Чета Зеленских посетила выставку Ивана Марчука "Я Есмь..."

23:04 12.05.2021
Эксперты США научили украинских коллег определять применение оружия массового уничтожения

Эксперты США научили украинских коллег определять применение оружия массового уничтожения

22:22 12.05.2021
Евросоюз считает, что Россия стремится де-факто интегрировать часть Украины

Евросоюз считает, что Россия стремится де-факто интегрировать часть Украины

22:20 12.05.2021
Россия продолжает в ускоренном порядке выдачу паспортов жителям Донбасса и Крыма

Россия продолжает в ускоренном порядке выдачу паспортов жителям Донбасса и Крыма

19:23 12.05.2021
Темп прироста выпуска автотранспорта в Украине за 4 мес. ускорился до 96% за счет двукратного роста выпуска легковых авто

Темп прироста выпуска автотранспорта в Украине за 4 мес. ускорился до 96% за счет двукратного роста выпуска легковых авто

18:21 12.05.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Новгородского, Авдеевки и Мирного – штаб ООС

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Новгородского, Авдеевки и Мирного – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал законы о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами

Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста - Офис генпрокурора

Прокуратура Киева проводит серию обысков в КГГА, коммунальных предприятиях и у главы исполкома партии "УДАР Кличко"

Правоохранители проводят обыски в доме главы исполкома партии "УДАР" Артура Палатного

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден подписал указ о повышении уровня кибербезопасности в стране

Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Байден заявил о необходимости перейти к вакцинации подростков от 12 лет

Палестинцы из Газы второй вечер подряд запускают ракеты в сторону Тель-Авива

Зеленский подписал закон о сертификации "Укрэнерго"

Зеленский подписал законы о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами

Зеленский поздравил украинских мусульман с окончанием Рамадана

Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста - Офис генпрокурора

Прокуратура Киева проводит серию обысков в КГГА, коммунальных предприятиях и у главы исполкома партии "УДАР Кличко"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА