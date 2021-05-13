События

06:56 13.05.2021

На Буковине выявлено 74 новых случаев инфицирования коронавирусом

1 мин читать
На Буковине выявлено 74 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 74 новый случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 672 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 12 мая, выздоровело 672 человек, 68 321 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 116 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 706 человек.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:49 13.05.2021
За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих обстрелов не зафиксировано

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих обстрелов не зафиксировано

05:38 13.05.2021
Киевсовет рассмотрит обновленный перечень территорий Киева для разработки градостроительной документации

Киевсовет рассмотрит обновленный перечень территорий Киева для разработки градостроительной документации

04:05 13.05.2021
Почти 200 лагерей на базе школ будут работать в Харькове в июне

Почти 200 лагерей на базе школ будут работать в Харькове в июне

02:41 13.05.2021
В Харькове пресечена деятельность группы, занимавшейся сутенерством

В Харькове пресечена деятельность группы, занимавшейся сутенерством

01:19 13.05.2021
Чета Зеленских посетила выставку Ивана Марчука "Я Есмь..."

Чета Зеленских посетила выставку Ивана Марчука "Я Есмь..."

23:04 12.05.2021
Эксперты США научили украинских коллег определять применение оружия массового уничтожения

Эксперты США научили украинских коллег определять применение оружия массового уничтожения

22:22 12.05.2021
Евросоюз считает, что Россия стремится де-факто интегрировать часть Украины

Евросоюз считает, что Россия стремится де-факто интегрировать часть Украины

22:20 12.05.2021
Россия продолжает в ускоренном порядке выдачу паспортов жителям Донбасса и Крыма

Россия продолжает в ускоренном порядке выдачу паспортов жителям Донбасса и Крыма

19:23 12.05.2021
Темп прироста выпуска автотранспорта в Украине за 4 мес. ускорился до 96% за счет двукратного роста выпуска легковых авто

Темп прироста выпуска автотранспорта в Украине за 4 мес. ускорился до 96% за счет двукратного роста выпуска легковых авто

13:30 12.05.2021
Украина и США проведут Совет по вопросам торговли и инвестиций - торгпред

Украина и США проведут Совет по вопросам торговли и инвестиций - торгпред

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал законы о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами

Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста - Офис генпрокурора

Прокуратура Киева проводит серию обысков в КГГА, коммунальных предприятиях и у главы исполкома партии "УДАР Кличко"

Правоохранители проводят обыски в доме главы исполкома партии "УДАР" Артура Палатного

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден подписал указ о повышении уровня кибербезопасности в стране

Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Байден заявил о необходимости перейти к вакцинации подростков от 12 лет

Палестинцы из Газы второй вечер подряд запускают ракеты в сторону Тель-Авива

Зеленский подписал закон о сертификации "Укрэнерго"

Зеленский подписал законы о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами

Зеленский поздравил украинских мусульман с окончанием Рамадана

Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста - Офис генпрокурора

Прокуратура Киева проводит серию обысков в КГГА, коммунальных предприятиях и у главы исполкома партии "УДАР Кличко"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА