На Буковине выявлено 74 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 74 новый случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 672 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 12 мая, выздоровело 672 человек, 68 321 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 116 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 706 человек.