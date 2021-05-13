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05:38 13.05.2021

Киевсовет рассмотрит обновленный перечень территорий Киева для разработки градостроительной документации

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Депутаты Киевского городского совета планирует 13 мая рассмотреть внесение изменений в городскую программу создания (обновления) градостроительной документации в Киеве, сообщила пресс-служба Киевсовета.

Как сообщается, городскую программу утверждил решением Киевский горсовет от 13 ноября 2013 №518/10006. Она предусматривает разработку проектов градостроительной документации на местном уровне. Целью программы является разработка и утверждение проекта Генерального плана города Киева, планов зонирования семи планировочных зон Киева, детальных планов территорий, охватывающих город.

Внесение изменений в городскую программу и выполнение решения позволит сформировать и внедрить единую городскую политику по усовершенствованию и развитию градостроительной деятельности и территориального планирования.

"Такой подход позволит определить потребность в объектах социальной инфраструктуры, перспективы развития инженерно-транспортной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности отдельных территорий столицы. Ведь отсутствие утвержденных планов зонирования и детальных планов территорий приводит к не сбалансированному развитию территорий в столице", – подчеркнул директор департамента градостроительства и архитектуры, главный архитектор города Александр Свистунов.

Он также отметил, что меры программы позволят при разработке градостроительной документации проанализировать и спрогнозировать экологическую, инженерную, транспортную, социальную, историческую ситуацию в городе. А также разработать план действий по совершенствованию инфраструктуры, сохранения культурного наследия, внедрение режимов использования территорий в пределах исторических ареалов. При этом учесть общественные интересы, инвестиционные намерения, а также обеспечить сохранение традиционных особенностей, исторической среды и природно-ландшафтного комплекса города.

 

Теги: #киев #территории #строительство #украина
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