Почти 200 лагерей на базе школ будут работать в Харькове в июне

С 7 по 25 июня в Харькове будет работать 191 лагерь с дневным пребыванием на базе городских школ, сообщил директор департамента по делам семьи, молодежи и спорта горсовета Алексей Чубаров..

"В этом году большинство внегородских оздоровительных учреждений также (как и в прошлом году - ИФ) не планирует открываться. Но зато будет работать 191 лагерь на базе школ, в них отдохнет 25,6 тыс. детей. Смена будет составлять шесть часов в день, с двухразовым питанием. При благоприятной эпидемической ситуации планируется провести 41 экскурсию и походы для почти 700 детей", - цитирует Чубарова пресс-служба горсовета.

Кроме того, по его словам, с 1 июня по 31 августа в оздоровительном режиме будут работать 234 учреждения дошкольного образования, где планируется оздоровить около 41 тыс. детей.

Как сообщалось, летом 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции не работали не только школьные лагеря, но и внегородские оздоровительные учреждения