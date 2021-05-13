В Харькове пресечена деятельность группы, занимавшейся сутенерством

Харьковская полиция пресекла деятельность группы из четырех человек, которая занималась сутенерством.

"Решается вопрос об объявлении подозрений и избрании меры пресечения участникам группировки", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, группу организовала 46-летняя харьковчанка. Она подыскивала молодых женщин, находившихся в сложной жизненной ситуации, и втягивала их в занятие проституцией. Она также арендовала 4 квартиры, в которых завербованные женщины оказывали сексуальные услуги за деньги.

В группу входили также 47-летний мужчина, который обеспечивал охрану арендованных квартир и при необходимости перевозил девушек к клиентам, 27-летняя женщина, принимавшая телефонные звонки от клиентов, записывавшая их, контролировавшая выход девушек на работу и обеспечивавшая выдачу денег за предоставленные сексуальные услуги. Четвертая участница группы - 18-летняя жительница Дергачевского района области выполняла функции модератора. Она размещала объявления и профили девушек, оказывающих сексуальные услуги, в сети интернет.

Следователи следственного управления с привлечением батальона полиции особого назначения провели 9 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, в квартирах для предоставления сексуальных услуг, а также в автомобиле водителя-охранника. В ходе обысков были изъяты медицинские средства, два стартовых пистолета с патронами, деньги, компьютерная техника, черновые записи с механизмами работы и распределением денег, мобильные телефоны, sim-карты, секс-игрушки, флэш-носители и т.д.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.