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01:32 13.05.2021

Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

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Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса.

"Сегодня наступила моя очередь сделать прививки от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", - написал Гебрейесус в своем микроблоге Twitter.

Директор отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее. "Вакцины спасают жизни. Очень важно как можно быстрее доставить их во все округа. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда наступит ваша очередь ", - призвал глава ВОЗ.

Теги: #вакцинация #воз #глава
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