Чета Зеленских посетила выставку Ивана Марчука "Я Есмь..."

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили выставку народного художника Ивана Марчука в Музее истории Киева и поздравили его с 85-летним юбилеем, сообщается на сайте главы Украинского государства в среду.

На выставке Марчука "Я Есмь..." представлено около 70 полотен из собственной коллекции художника, а также картины из частных коллекций и Национального художественного музея Украины, которые еще не выставлялись на широкую общественность.

Президентская чета осмотрела полотна и пообщалась с художником. Марчук рассказал об истории представленных работ, о том, что вдохновляло на их создание, а также об авторской технике.

"Благодаря вашему уникальному творчеству отечественное и мировое искусство получило тысячи ярких и колоритных полотен, которые полны гармонии, символизма и искренней любви к украинской земле. Вашим талантом гордится вся Украина и увлекаются в мире. У вас прекрасные картины, берегите свой талант", - сказал Зеленский художнику.

Также президент его супруга пожелали Марчуку крепкого здоровья, благополучия и вдохновения.

Зеленский также обратил внимание на то, что Марчук сейчас ищет здание для создания музея. Поэтому глава государства предложил здание сейчас принадлежит Государственному управлению делами.

"Если вам понравится, мы готовы отремонтировать и сделать музей. Здание большое, двор. Было бы круто для Украины, чтобы люди могли посещать ваш музей", - отметил Зеленский.