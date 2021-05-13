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00:01 13.05.2021

Байден заявил о необходимости перейти к вакцинации подростков от 12 лет

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Байден заявил о необходимости перейти к вакцинации подростков от 12 лет

Президент США Джо Байден в среду заявил о необходимости приступить к вакцинации от COVID-19 подростков старше 12 лет в стране и призвал родителей отвезти детей на прививку.

"Я призываю их родителей отвезти их в центры вакцинации... Мы знаем, что дети в возрасте от 12 лет и старше находятся в зоне риска заражения COVID-19, порядка 3 млн случаев заражений - это дети до 17 лет, подростки могут распространять вирус между своими друзьями, родителями и бабушками с дедушками. А теперь вакцина одобрена для возраста от 12 лет и старше, и я призываю родителей гарантировать то, что их ребенок получит прививку", - сказал он, выступая перед журналистами в Белом доме.

Байден отметил, что вакцина в США - бесплатная, эффективная и безопасная, и поэтому он надеется, что американцы вакцинируют своих детей.

Говоря о ситуации с коронавирусом в США, президент отметил, что видит все больше поводов для оптимизма.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Pfizer планирует запросить разрешение на экстренное использование своей вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 2 до 11 лет в сентябре.

Вакцина Pfizer в настоящее время разрешена для всех лиц в возрасте 16 лет и старше. Две другие вакцины, представленные на рынке в США, от Moderna и Johnson & Johnson, разрешены только для взрослых.

Теги: #сша #ситуация #вакцинация #байден
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