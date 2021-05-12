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23:04 12.05.2021

Эксперты США научили украинских коллег определять применение оружия массового уничтожения

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Эксперты США научили украинских коллег определять применение оружия массового уничтожения

Американские эксперты провели украинским коллегам виртуальный тренинг по обнаружению и реагированию на убийства с помощью оружия массового уничтожения, сообщил американский Госдепартамент.

"США недавно провели виртуальный тренинг с партнерами с Украины, чтобы помочь местным службам безопасности, правоохранительным органам и службам быстрого реагирования определять, реагировать и расследовать убийства с участием оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении Госдепа.

Американские правоохранительные и медицинские эксперты рассказали украинским коллегам, как определить медицинские симптомы, которые указывают на использование того или иного оружия массового уничтожения и указали особые меры, нужно предпринимать в случаях его применения.

"США привержены работе с союзниками и партнерами, чтобы противостоять злонамеренной деятельности России, такой, как использование оружия массового уничтожения как инструмента для убийства", - заключил Госдеп.

Теги: #сша #оружие #украина #обучение
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