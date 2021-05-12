Россия продолжает в ускоренном порядке выдачу паспортов жителям Донбасса и Крыма

Массовая выдача российских паспортов жителям оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крыма продолжается в ускоренном порядке, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях Украины", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, власти Крыма "принуждают учителей, других работников школ и членов их семей к обязательной регистрации на "тренировочное всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России". Педагогов обязывают подтверждать факты регистрации скриншотами. В случае невыполнения этой процедуры, оккупационная власть угрожает им увольнением. Убеждена - это осуществляется с целью дальнейшей реализации субъектности Крыма в составе РФ".

Также омбудсмен отметила, что аналогичная ситуация с раздачей паспортов наблюдается и на территориях Донецкой и Луганской области, которые неподконтрольные правительству Украины.

"Такая же ситуация и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас паспорта там получили почти 600 тысяч украинских граждан - это чиновники органов местной власти, учителя, врачи. Действуют по принципу - если ты не получаешь паспорт - ты не работаешь", - подчеркнула она.