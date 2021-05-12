События

21:03 12.05.2021

Палестинцы из Газы второй вечер подряд запускают ракеты в сторону Тель-Авива

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Палестинцы из Газы второй вечер подряд запускают ракеты в сторону Тель-Авива

Палестинские боевики из сектора Газа в среду вечером запустили большое количество ракет в сторону Тель-Авива, сообщают израильские СМИ.

По их данным, в этом городе, равно как и в других населенных пунктах в центральной и южной частях Израиля, были слышны сирены, сообщающие об угрозе с воздуха.

Газета Jerusalem Post передает, что эти ракеты либо были перехвачены системой ПРО "Железный купол", либо упали вдали от населенных пунктов.

В то же время газета сообщает, что одна из ракет поразила жилой дом в Ашкелоне на юге Израиля, что привело к гибели одного мирного жителя.

Кроме того, одна ракет попала в жилой дом в городе Сдерот, шесть человек пострадали, в том числе 6-летний ребенок.

Движение ХАМАС в свою очередь сообщило, что запустили 130 ракет в сторону Израиля, в том числе в центральную его часть. В организации отметили, что это было ответом на удар Израиля по многоэтажному зданию в городе Газа.

Во вторник вечером боевики движения ХАМАС также запустили из Газы ракеты в сторону Тель-Авива. Некоторые из ракет тогда поразили израильские города. В ХАМАС тогда сообщили также о запуске 130 ракет.

Теги: #ракеты #израиль_газа
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