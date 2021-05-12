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20:41 12.05.2021

Зеленский поздравил украинских мусульман с окончанием Рамадана

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Зеленский поздравил украинских мусульман с окончанием Рамадана

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульманскую общину нашей страны с окончанием священного месяца Рамадана (Рамазана).

Поздравление президента было обнародовано на его сайте в среду.

"Уважаемая мусульманская община! Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Рамазан и наступающим праздником Рамазан-Байрам. Это благословенное время мусульмане отмечают добрыми делами, даря тепло своих сердец не только родным и близким, но и нуждающимся. Пусть этот праздник будет для вас радостным и полным надежд на лучшее. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия", - заявил президент.

Теги: #президент #мусульмане #поздравление
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Интерфакс-Украина
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