Зеленский поздравил украинских мусульман с окончанием Рамадана

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульманскую общину нашей страны с окончанием священного месяца Рамадана (Рамазана).

Поздравление президента было обнародовано на его сайте в среду.

"Уважаемая мусульманская община! Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Рамазан и наступающим праздником Рамазан-Байрам. Это благословенное время мусульмане отмечают добрыми делами, даря тепло своих сердец не только родным и близким, но и нуждающимся. Пусть этот праздник будет для вас радостным и полным надежд на лучшее. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия", - заявил президент.