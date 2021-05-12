Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста - Офис генпрокурора

В Офисе генерального прокурора в среду народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

"В Офисе генпрокурора проведены процессуальные действия с подозреваемым народным депутатом Украины. Подчеркиваем, что народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 года в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. В связи с этим, он приобрел статус подозреваемого именно с этой даты", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в офисе генпрокурора.

Также этот же день Медведчук был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого.

"После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им было предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021г. сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту. Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – заявили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну.

Виктор Медведчук в среду прибыл в Офис генерального прокурора и заявил, что с объявленным ему подозрением еще не знаком, скрываться от следствия не намерен.