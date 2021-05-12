Правоохранители проводят обыски в доме главы исполкома партии "УДАР" Артура Палатного

Сотрудники правоохранительных органов в среду, 12 мая, проводят обыски в доме главы исполнительного комитета политической партии "УДАР" Артура Палатного.

Соответствующее заявление сам Палатный сделал в Фейсбуке.

Он рассказал, что обыски проходят у него дома, а также в квартире его первой жены, с "которой они уже 20 лет разведены".

"Прямо сейчас идет фарс под названием "обыски"… Команда пошла с Банковой… Исполнители - некоторые представители прокуратуры, совместно с другими не достойными своих погон правоохранителями в ручном режиме просто выполняют поставленную задачу. Не хватило креатива даже на то, чтобы придумать какую-то весомую причину - потому что ее банально не существует. Они даже не могут адекватно объяснить основания для своих действий", - написал Палатный.

Он добавил, что целью обысков является давление и запугивание членов "УДАРа", поскольку партия "может составить сильную конкуренцию на выборах".

Также он сравнил происходящее с давлением, оказываемым на партию во времена беглого президента Виктора Януковича.

"Мы уже это проходили. Времена Януковича стали хорошей прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы - перешли по наследству", - подчеркнул политик.

Артур Палатный возглавил исполком партии "УДАР" в конце марта 2021 года.

Он был народным депутатом VII-VIII созывов Верховной Рады, занимал должность председателя Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, до этого возглавлял фракцию УДАР в Киевском областном совете. В данный момент является вице-президентом Федерации бокса Киева.

Как сообщалось, в среду городской голова Киева, лидер партии "Удар" Виталий Кличко в видеообращении к лидерам на местах, мэрам, главам ОТГ, местным депутатам и всем гражданам предложил использовать политсилу как платформу для местных лидеров, общественного сектора и экспертов для преодоления вызовов, которые стоят перед Украиной.

"Я предлагаю, чтобы партия "Удар" стала платформой для объединения всех профессиональных и патриотических украинцев - лидеров на местах, общественных активистов, экспертов и просто неравнодушных людей. Вместе мы сможем больше… Время консолидировать наши усилия на национальном уровне … Не во время выборов, а сейчас. Не когда выгодно кому-то, а когда нужно стране", - подчеркнул Кличко в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook.

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