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20:00 12.05.2021

Единая е-система в сфере строительства не позволит сносить культурно-исторические памятники

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Единая е-система в сфере строительства не позволит сносить культурно-исторические памятники

Единая государственная электронная система в сфере строительства будет автоматически отказывать застройщику в праве на выполнение подготовительных работ, если они предусматривают снос или демонтаж памятников культурного наследия.

Об этом в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила народный депутат, председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елена Шуляк.

Наличие таких памятников система будет проверять автоматически.

По ее словам, до этих пор в стране существовала серьезная проблема со строительством на местах, где находились важные для истории памятники: поскольку настоящий статус зданий часто не проверяли (или замалчивали) - их сносили.

Теперь, благодаря электронной системе в сфере строительства, статус здания будет проверяться автоматически, и если оно внесено в какой-либо реестр культурно-исторических памятников - система не будет выдавать право на выполнение подготовительных работ (снос сооружений, обустройство строительной площадки, подъездных путей и тд).

"Электронная система откажет, если обнаружит на участке, который готовят под застройку, сооружения и их части, составляющие ценность для государства. Речь идет как об исторических памятниках, так и о выявленных объектах культурного наследия ", - пояснила Елена Шуляк.

Кроме того, электронная система автоматически блокировать регистрацию такого права, если в госреестре прав на недвижимое имущество отсутствуют сведения о государственной регистрации за заказчиком права собственности / пользования на земельный участок или права собственности на дом, здание, сооружение.

Отказ предполагается также, если в Госреестре прав на недвижимое имущество имеются обременения по соответствующему земельному участку или зданию.

Теги: #снос #памятники #строительство
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