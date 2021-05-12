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19:22 12.05.2021

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

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МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

В связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния, которое сопровождается ракетно-минометными обстрелами населенных пунктов и массовыми беспорядками во многих городах Израиля, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Израиль и Палестину.

"Тем гражданам, которые находятся на территории Израиля и Палестины, следует соблюдать правила личной безопасности, внимательно отслеживать сообщения и разъяснения местных компетентных органов и их представителей, а также неукоснительно выполнять их указания и инструкции", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, необходимо обращаться в посольство Украины в Государстве Израиль (телефон экстренной связи +972-546-676-782, электронная почта: emb_il@mfa.gov.ua), дипломатическое учреждение Украины в Палестине (телефон экстренной связи: +972-59-969-95-61, электронная почта: pm_ps@mfa.gov.ua) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону: +38 044 238-16-57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

В МИД напомнили, что остается в силе решение правительства Израиля о запрете въезда на территорию страны иностранцев с территории Украины, в т.ч. граждан Украины в контексте актуальной эпидемиологической ситуации.

Теги: #поездки #израиль #мид
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