Кабмин ограничил создание резерва сомнительных долгов госкомпаний
Кабинет министров ограничил накопление резерва сомнительных долгов (ожидаемых кредитных убытков) государственными компаниями.
Соответствующее постановление правительство приняло в среду.
"Величина резерва сомнительных долгов ожидаемых кредитных убытков определяется суммой сомнительной дебиторской задолженности, с учетом коэффициента риска по факторам, которые влияют на риск невыполнения обязательств", – указано в пояснительной записке к проекту постановления.
При этом постановление также утверждает классификацию факторов, влияющих на риск невыполнения обязательств.