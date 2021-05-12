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19:05 12.05.2021

Кабмин ограничил создание резерва сомнительных долгов госкомпаний

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Кабмин ограничил создание резерва сомнительных долгов госкомпаний

Кабинет министров ограничил накопление резерва сомнительных долгов (ожидаемых кредитных убытков) государственными компаниями.

Соответствующее постановление правительство приняло в среду.

"Величина резерва сомнительных долгов ожидаемых кредитных убытков определяется суммой сомнительной дебиторской задолженности, с учетом коэффициента риска по факторам, которые влияют на риск невыполнения обязательств", – указано в пояснительной записке к проекту постановления.

При этом постановление также утверждает классификацию факторов, влияющих на риск невыполнения обязательств.

Теги: #госкомпании #кабмин
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