Кабмин ограничил создание резерва сомнительных долгов госкомпаний

Кабинет министров ограничил накопление резерва сомнительных долгов (ожидаемых кредитных убытков) государственными компаниями.

Соответствующее постановление правительство приняло в среду.

"Величина резерва сомнительных долгов ожидаемых кредитных убытков определяется суммой сомнительной дебиторской задолженности, с учетом коэффициента риска по факторам, которые влияют на риск невыполнения обязательств", – указано в пояснительной записке к проекту постановления.

При этом постановление также утверждает классификацию факторов, влияющих на риск невыполнения обязательств.