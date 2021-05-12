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18:34 12.05.2021

Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ минимум на 3 года

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Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ минимум на 3 года

Министерство обороны предлагает отказаться от краткосрочных контрактов на службу в Вооруженных силах Украины и заключать их на срок, минимум, от трех лет, сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк на форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

"Если ты относишься к этому (контракту – ИФ) как "заробитчанин", то подписываешь на 6 месяцев, на один год, на два года… Но от этого теряет государство. Поэтому сейчас Минобороны ведет работу о внесении изменений: мы считаем, что должны контракты подписываться не менее чем на 3 года", – сказал он.

По его словам, такие более долгосрочные контракты являются нормальной практикой.

Миронюк отметил, что служба по контракту должна быть призванием, но государство должно давать полный пакет обеспечения, и работа над этим активно ведется.

"А вообще-то, конечно, лучше было, если бы люди подписывали контракты на 5-10 лет. Но они должны иметь мотивацию, социальную защиту и обеспечение, чтобы служба в Вооруженных силах Украины была привлекательной", – сказал замминистра.

Теги: #минобороны #контракты
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