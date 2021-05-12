Зеленский пригласил президента Румынии принять участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Румынии Клауса Йоханниса принять участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

"Пригласил президента Румынии Клауса Йоханниса принять участие в саммите "Кримской платформы" и праздновании Дня независимости Украины. Призвал Румынию присоединиться к странам, которые уже подписали Декларацию о европейской перспективе Украины. Приветствую Совместное заявление группы "Бухарестской девятки" о политике РФ в Черном море", - - написал Зеленский в Twitter в среду.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в ходе телефонного разговора президенты двух стран обменялись мнениями по международной повестке дня, подробно обсудили актуальные вызовы региональной безопасности и дальнейшее развитие двустороннего диалога Украины и Румынии. Отдельно обсуждались меры правительств государств, направленные на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, в частности доступ к вакцинам.

"Владимир Зеленский сообщил Клаусу Йоханнису о недавней эскалации со стороны России ситуации вдоль границ Украины и отметил важность активной поддержки международного сообщества для снижения напряженности на границе, которая не исчезла полностью …Владимир Зеленский поделился последней информацией о длительной милитаризации временно оккупированного украинского Крыма и обратил внимание на постоянное ухудшение гуманитарной ситуации на полуострове", - сказано в сообщении.

Президенты отметили рост в 2020 году показателей торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Румынией вопреки ограничениям, вызванным пандемией коронавируса.

По мнению Зеленского, активизации экономического сотрудничества и укреплению межчеловеческих контактов будет способствовать и реализация запланированных приграничных инфраструктурных проектов, в частности строительство моста через реку Тиса.