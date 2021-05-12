События

18:29 12.05.2021

Зеленский пригласил президента Румынии принять участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

2 мин читать
Зеленский пригласил президента Румынии принять участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Румынии Клауса Йоханниса принять участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

"Пригласил президента Румынии Клауса Йоханниса принять участие в саммите "Кримской платформы" и праздновании Дня независимости Украины. Призвал Румынию присоединиться к странам, которые уже подписали Декларацию о европейской перспективе Украины. Приветствую Совместное заявление группы "Бухарестской девятки" о политике РФ в Черном море", - - написал Зеленский в Twitter в среду.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в ходе телефонного разговора президенты двух стран обменялись мнениями по международной повестке дня, подробно обсудили актуальные вызовы региональной безопасности и дальнейшее развитие двустороннего диалога Украины и Румынии. Отдельно обсуждались меры правительств государств, направленные на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, в частности доступ к вакцинам.

"Владимир Зеленский сообщил Клаусу Йоханнису о недавней эскалации со стороны России ситуации вдоль границ Украины и отметил важность активной поддержки международного сообщества для снижения напряженности на границе, которая не исчезла полностью …Владимир Зеленский поделился последней информацией о длительной милитаризации временно оккупированного украинского Крыма и обратил внимание на постоянное ухудшение гуманитарной ситуации на полуострове", - сказано в сообщении.

Президенты отметили рост в 2020 году показателей торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Румынией вопреки ограничениям, вызванным пандемией коронавируса.

По мнению Зеленского, активизации экономического сотрудничества и укреплению межчеловеческих контактов будет способствовать и реализация запланированных приграничных инфраструктурных проектов, в частности строительство моста через реку Тиса.

 

Теги: #президент #приглашение #румыния
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:14 11.05.2021
Байден: одобрение вакцины Pfizer-BioNTech для подростков - "многообещающий шаг в борьбе с COVID-19" в США

Байден: одобрение вакцины Pfizer-BioNTech для подростков - "многообещающий шаг в борьбе с COVID-19" в США

21:41 09.05.2021
Лукашенко призывает к прекращению противостояния в обществе

Лукашенко призывает к прекращению противостояния в обществе

18:38 08.05.2021
Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма – президент Латвии

Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма – президент Латвии

18:25 08.05.2021
Президенты Украины и Латвии подписали Декларациию о европейской перспективе Украины – Офис президента

Президенты Украины и Латвии подписали Декларациию о европейской перспективе Украины – Офис президента

19:33 07.05.2021
Зеленский приветствует сотрудничество "Укрзализныци" с компанией Stadler

Зеленский приветствует сотрудничество "Укрзализныци" с компанией Stadler

12:46 06.05.2021
Зеленский пригласил Байдена приехать в Украину с официальным визитом

Зеленский пригласил Байдена приехать в Украину с официальным визитом

11:31 06.05.2021
Зеленский возглавил президентский рейтинг с 28% поддержки, у Порошенко 18% - опрос Центра Разумкова

Зеленский возглавил президентский рейтинг с 28% поддержки, у Порошенко 18% - опрос Центра Разумкова

20:33 05.05.2021
Зеленский провел телефонный разговор с сенатором США Портманом

Зеленский провел телефонный разговор с сенатором США Портманом

13:35 05.05.2021
Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 31,4% поддержки, у Порошенко 18,1% - соцопрос КМИС

Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 31,4% поддержки, у Порошенко 18,1% - соцопрос КМИС

01:09 05.05.2021
Нетаньяху не удалось сформировать коалиционное правительство

Нетаньяху не удалось сформировать коалиционное правительство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

Медведчук заявляет, что ознакомился с предъявленным ему подозрением

ГФС и прокуратура проводят обыски в "Киевавтодоре"

Не менее 50% названий книг, продаваемых в магазинах, с 16 июля 2021 года должны быть на украинском языке - Госкомтелерадио

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для ознакомления с подозрением

ПОСЛЕДНЕЕ

Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии с июня - министр здравоохранения

Британская тюрьма готова принять Караджича, заявляет Лондон

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

Медведчук заявляет, что ознакомился с предъявленным ему подозрением

Зеленский призвал власти Литвы присоединиться к убеждению европейских партнеров в целесообразности подписания двусторонних деклараций о европейской перспективе Украины

Кабмин ограничил создание резерва сомнительных долгов госкомпаний

В Департаменте соцполитики КГГА проводятся обыски из-за хищения 13,5 млн грн на закупке медизделий

Предъявление Медведчуку подозрения в госизмене не отразится на переговорах ТКГ и на военной эскалации на Донбассе - Гармаш

Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ минимум на 3 года

Министр финансов Франции прибыл с визитом в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА