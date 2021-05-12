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18:34 12.05.2021

Министр финансов Франции прибыл с визитом в Украину

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Министр финансов Франции прибыл с визитом в Украину

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр прибыл с первым официальным визитом в Украину, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Очень рад приветствовать Министра финансов Брюно Ле Мэра, который прибыл с первым официальным визитом в Украину в качестве сопредседателя смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Эта важная сессия будет способствовать еще большему укреплению двусторонних отношений", - написал посол в Twitter в среду.

Как сообщили в посольстве Франции в Украине, Ле Мэр будет находитЬся в четверг с визитом в Киеве для укрепления и углубления двусторонних экономических отношений и подписания четырех межправительственных соглашений.

Французский министр проведет встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, министром финансов Украины Сергеем Марченко, мэром Киева Виталием Кличко. Также Ле Мэр и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подпишут межправительственные соглашения.

Теги: #министр #франция
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