Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Новгородского, Авдеевки и Мирного – штаб ООС

Российские наемники нарушили три раза режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 3 нарушения со стороны российских оккупантов. Вблизи населенного пункта Новгородское наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от поселка Мирное противник совершил обстрел с противотанковых ракетных комплексов. В районе Авдеевка враг вел огонь из подствольных гранатометов", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - добавили в штабе ООС.